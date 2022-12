Bolzaneto, una targa per ricordare il ciclista ucciso da un tir sul Ponte Divisione Alpina Cuneense

Genova. Una targa per ricordare Valerio Parodi, il ciclista 45enne di Ceranesi travolto e ucciso da un tir il 10 gennaio a Bolzaneto sul ponte Ponte Divisione

Alpina Cuneense.

L’iniziativa è dell”U.S. Pontedecimo Ciclismo, di concerto con la Fondazione Michele Scarponi, che lo hanno ricordato durante l’ultimo Giro dell’Appennino del 2 giugno scorso, con un traguardo volante posto in Via al Santuario di N.S. della Guardia, all’altezza del Ponte Divisione Alpina Cuneense, traguardo denominato “Memorial Valerio Parodi e Michele Scarponi”.

