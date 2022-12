Busalla, Amiu apre il primo Ecopunto del Genovesato

Busalla. Una buona pratica AMIU largamente utilizzata nel capoluogo ligure è stata ‘esportata’ nella cittadina di Busalla dove un locale attiguo al palazzo comunale è stato trasformato in un Ecopunto dedicato alle utenze non domestiche busallesi.

Uno spazio dove conferire le diverse tipologie di materiale riciclabile in modo semplice, in piena sicurezza e con un occhio al decoro cittadino essendo stata soppressa una postazione di contenitori nella zona antistante la piazza del Comune. All’interno dell’Ecopunto sono stati sistemati i contenitori di carta e cartone, plastica e metalli, organico, vetro e residuo secco: il locale è accessibile tramite chiave che è in via di distribuzione tra le attività commerciali limitrofe al palazzo Comunale di Busalla. Le pareti dello spazio ospitano belle grafiche chiare per aiutare i cittadini al corretto conferimento dei diversi materiali da inviare al riciclo.

