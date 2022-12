Capodanno a Lerici, tutte le iniziative

Si avvicina un altro fine settimana di festa in cui lasceremo il 2022 per principiare un nuovo anno, si spera finalmente di pace e serenità. Il Comune di Lerici organizza una due giorni di eventi dedicati ai giovani ed ai meno giovani per festeggiare in condivisione. Si parte venerdì 30 dicembre con il concerto organizzato dall’Unione Sportiva di Tellaro “Concerto di capodanno con i BB Jazz”, nell’Oratorio en Selaà alle 18.00. Ma è sabato 31 che si entra nel vivo dei festeggiamenti. Sul lungomare di Lerici apre i battenti il mercatino street food dedicato ai piatti natalizi curato da Artasia Eventi. Fino al 6 gennaio una selezione di cucine italiane e dal mondo delizierà i palati di chi deciderà di accogliere il nuovo anno a Lerici, tutte le sere a partire dalle 18.00. La notte più lunga dell’anno sarà accompagnata dalla musica dal vivo di Caccia DeeJay che dalle 22.00 farà ballare in Piazza Garibaldi, giovani e meno giovani con un repertorio per tutti i gusti e per tutte le età. Conto alla rovescia in musica quindi per Lerici che punta a rispondere alle esigenze dei giovanissimi perché possano divertirsi a due passi da casa: “Sulla scia delle partecipatissime feste estive a San Terenzo, abbiamo pensato che un evento con dj, potesse essere la riposta a tutti i ragazzi del territorio che potranno passare la serata ballando in piazza, senza muovere la macchina e con la tranquillità delle famiglie” spiega il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Il primo gennaio invece, torna il tradizionale concerto di Capodanno. L’Ensemble Symphony Orchestra darà il benvenuto al nuovo anno al Teatro Astoria alle 15.30 con un repertorio che spazia dai grandi musicisti del cinema come Morricone e Rota alle più classiche note delle festività di Strauss. L’ingresso è libero su prenotazione. Per informazioni rivolgersi al 3485543921.

Infine, sia sabato 31 che domenica 01, sul lungomare di San Terenzo sarà allestito un mercatino dell’artigianato curato dalla Pro Loco di San Terenzo. “L’occasione degli eventi dedicati a questo weekend è quella di dare il benvenuto a questo 2023 che speriamo sia un anno di tranquillità e ripresa, e vogliamo farlo insieme, in piazza, in condivisione, in musica” conclude Paoletti con un augurio per l’anno che verrà.

