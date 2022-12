Capodanno al Teatro della Tosse: festa in musica, brindisi e danze con Knock on wood

Genova. Sarà un capodanno all’insegna della musica e delle danze quello proposto dal Teatro della Tosse di Genova. Il 31 dicembre dalle 22 nella sala Aldo Trionfo Knock on wood – Il capodanno che porta fortuna.

Un grande live in cui, tra palco e platea, artisti e spettatori giocheranno insieme confrontando i propri riti scaramantici, in compagnia del groove inconfondibile di The Zena Soul Syndicate, il collettivo di musicisti che affonda le proprie radici nella black music, nel soul e nel funky anni Sessanta e Settanta.

