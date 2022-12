Casarza: il dottor Mari cessa l’arttività con l’Asl, sostituito da Tobaldi

Dall’ufficio stampa dell’Asl-4

Si informano gli assistiti attualmente seguiti dal Dott. Marco Mari quale medico di Medicina Generale convenzionato per il comune di Casarza Ligure, si comunica che, a far data dal 01/01/2023 ed in attesa delle procedure per la copertura della zona carente, gli assistiti del Dott. Marco Mari saranno presi in carico automaticamente dal Dott. Costantino Claudio Tobaldi (Cellulare: 350 1839849 – email: tobaldicostantinocmmg@gmail.com) che opererà nello Studio Medico di:

Via Annuti, 24 a Casarza Ligure, con i seguenti orari e solo su appuntamento:

