Chiavari: acquisti alimentari, nessun rialzo nel primo Natale senza covid

Il Natale appena passato è stato il primo in tre anni veramente libero dal giogo del coronavirus e delle conseguenti restrizioni. Non ci pensiamo, tutto questo ci sembra normale (e da un certo punto di vista è bene così) ma solo dal prossimo 31 dicembre l’App Immuni – ve la ricordate?- verrà dismessa e nessun caso più tracciato. Due anni fa eravamo alle prese con i Dpcm che di fatto avevano vietato i pranzi di famiglia e ci apprestavamo a vivere il periodo delle fasce, col timore o il desiderio di passare da una all’altra. Un anno fa il virus non se n’era ancora andato, anzi riprendeva con maggior vigore e stava per iniziare la penultima (?) ondata che fece rimanere chiusi i negozi ancora per circa un mese. Oggi tutto questo è alla spalle finalmente e sembra già lontanissimo. E allora ci chiediamo: come sono andati gli acquisti nel primo Natale senza covid? Abbiamo raccolto i dati registrati in tre negozi di Chiavari, tutti presenti da anni (due, anzi addirittura storici) e tutti di generi alimentari che, è vero, non sono mai stati chiusi, ma che proprio per questo sono stati più di altri un occhio attento ai movimenti delle persone nei diversi periodi.

Al Panificio Luca di corso Montevideo, dove c’è la fila anche in una piovosa giornata d’inizio inverno e i cui titolari gestiscono un negozio anche a Sestri Levante, le vendite non hanno subito differenze tra quest’anno e il Natale scorso, complice la fortunata posizione del locale: “Come affluenza siamo agli stessi livelli dell’anno scorso, per quanto riguarda il dato dell’anno scorso c’è da dire che siamo in un posto molto di passaggio e popoloso, quindi è anche un’ottima zona per i turisti che passano di qui e si fermano volentieri a comprare, così gente delle seconde case e abitanti – dicono le commesse al banco che servono un cliente dopo l’altro -. Abbiamo lavorato molto bene sia con gli ordini per la Vigilia sia con quelli per i giorni dopo il Natale: vendite di panettoni, pasticceria mista, la schiacciatina, che è il nostro prodotto di punta, oltre al pane a lievitazione naturale alla tradizionale focaccia genovese che i giorni prima delle feste i clienti hanno comprato per fare aperitivo nelle case e negli uffici. Noi vediamo che c’è gente che ha voglia di spendere, sia per fare fare doni che per mangiare in casa, positiva e propositiva”.

» leggi tutto su www.levantenews.it