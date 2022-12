Chiavari: D’Oria e Fieschi a confronto al San Francesco, un successo

Per il progetto “Obiettivo Creatività” ideato da Daniela Ardini e Giorgio Panni, sostenuto dal Comune, è stato presentato nel pomeriggio all’Auditorium San Francesco il primo dei tre spettacoli: D’Oria e Fieschi a confronto. La congiura dei Fieschi è narrata da due punti di vista, cioè dai protagonisti. La drammatica vicenda avvenuta nel 1547 ha ricevuto diverse e contrastanti interpretazioni.

Il primo monologo è tratto da “Gian Luigi e la gloria” di Vico Faggi, con Alessio Zirulia, Francesco Adamo e la musica dal vivo di Luca Nasciuti. Sulla battigia l’anima di Gian Luigi narra come il suo tentativo di liberare Genova dal tiranno fallì per un disgraziato incidente, cioè la caduta in mare con tutta l’armatura; l’annegamento gli negò la gloria ed anzi la sorte gli riservò una morte miserabile.

