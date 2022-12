Cordoglio a Ventimiglia per la morte di Stefania Facciolo

Ventimiglia. Lutto a Ventimiglia per la morte di Stefania Facciolo, 52 anni, mamma di tre figli, spirata all’ospedale Pasteur di Nizza sembrerebbe per le conseguenze di un’infezione da Legionella.

Nata e cresciuta a Ventimiglia, dove la sua famiglia aveva gestito una panetteria in centro, Stefania lavorava da tempo a Monaco ma nella cittadina di confine in tanti la ricordano con affetto, per il suo carattere solare e la sua simpatia. Legatissima al padre, spirato nell’aprile del 2021, pur di assisterlo fino al suo ultimo respiro aveva fatto di tutto per entrare in ospedale, dove era ricoverato, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia.

» leggi tutto su www.riviera24.it