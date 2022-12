Il Capodanno in piazza, lo spettacolo pirotecnico, le “Luci Itineranti”, i concerti: continuano gli “Incanti di Natale” di Loano

Loano. Anche nell’ultima settimana dell’anno continuano gli “Incanti di Natale”, il ricco calendario di eventi organizzati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

Giovedì 29 dicembre a partire dalle 16 in centro si terrà “Aspettando Capodanno”, evento organizzato dal Comitato Loanese. Per tutto il pomeriggio gli esercizi commerciali ed i locali offriranno originali punti di degustazione per una buona merenda o uno sfizioso aperitivo. In piazza Rocca concerto di “U Gunbu de Loa-Verzi” e in piazza Massena esibizione della cover band “Dirty Blonde”. Nelle vie e nelle piazze del centro storico animazione itinerante con Gimnyca Loano e lo spettacolo itinerante delle “Tribal Delight”, gruppo di ballerine di Tribal Bellydance: la particolarità di questa danza è che non ha una coreografia ma si basa sull’improvvisazione, le ballerine dialogano tra loro attraverso un codice di movimenti che si prestano a dipingere trame di volta in volta diverse a seconda del ritmo e del genere musicale, abbinando i costumi più adatti.

