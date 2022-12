Il Comune di Genova assume: 123 posti a disposizione. Al via maxi concorsi per amministrativi e Polizia Locale

Il Comune di Genova ha voluto lanciare una nuova campagna di rinnovamento del proprio organico indicendo quattro bandi per 123 nuovi dipendenti, sia amministrativi, sia per la Polizia Locale.

47 amministrativi al Comune di Genova

Chi è in possesso di una laurea fra quelle indicate avrà la possibilità di concorrere per più posti a tempo indeterminato: la selezione per 38 funzionari amministrativi è dedicata ai laureati, triennali, in giurisprudenza e scienze politiche, mentre quella per i 9 Funzionari Amministrativi di area economico-finanziaria sarà per chi è in possesso di una laurea, anche triennale, in ambito economico-finanziario. La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma del Comune di Genova, entro e non oltre le ore 12:00 del 12 gennaio 2023.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com