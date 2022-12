Il senatore Berrino auspica la riapertura del tribunale di Sanremo, il plauso di Liguria Popolare

Sanremo. «Liguria Popolare esprime soddisfazione per la iniziativa del senatore Gianni Berrino volta a consentire la riapertura del Tribunale di Sanremo – fanno sapere dal partito politico – Lo stesso , secondo in Liguria per importanza e carichi di lavoro, originati dalla vicinanza al Confine e dalla presenza di nuclei di criminalità organizzata sul territorio , era stato soppresso nel 2013 assieme alla sua sezione distacca di Ventimiglia, per essere accorpato a quello di Imperia , ultimo in Regione per numeri e carichi di lavoro. Una chiusura iniqua che non ha portato alcun risparmio ma, anzi, maggiori oneri e disagi per l’utenza e costi indotti per tutti gli operatori a cominciare dalle forze dell’ordine , oltre che un abbassamento della guardia, congiuntamente al depotenziamento del Commissariato, rispetto ai fenomeni criminali».

Continua la nota stampa «Il Capogruppo in Consiglio Comunale Piero Correnti , assieme al Consigliere Artioli, ringrazia il senatore Berrino invitandolo a proseguire nella sua azione politica fino al raggiungimento del risultato, di modo da assicurare il giusto accesso alla Giustizia per l’utenza e l’innalzamento della soglia di attenzione rispetto al contrasto della criminalità. Il coordinatore regionale Bissolotti di Liguria Popolare conferma la sua più ampia disponibilità a sostenere a livello politico in ogni sede la attività del senatore Berrino, candidato di coalizione nel collegio unico uninominale, di cui condivide impegno e obiettivi politici».

