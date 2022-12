Mercato Sampdoria: spes ultima dea

Genova. Ci siamo… volenti o nolenti, da lunedì prossimo inizia la sessione invernale del calciomercato ed ‘obtorto collo’ bisogna riconoscere che alla Sampdoria servirà più per fare cassa, da destinarsi alle attività correnti, piuttosto che al rafforzamento della squadra, ‘conditio sine qua non’ per alimentare qualche speranza di salvezza.

“Spes sibi quisque”, suggerisce Virgilio nell’Eneide (ciascuno sia speranza a sé stesso) e quindi è presumibile che Lanna & Co. (leggi Consiglio di Amministrazione) si apprestino a confidare principalmente nelle proprie forze e nei propri mezzi, per dare innanzi tutto continuità alla vita aziendale della società Sampdoria, ma per fare questo l’unica arma che hanno, è quella di alleggerire i costi e se possibile realizzare qualche ricavo, con la vendita di chiunque abbia mercato.

