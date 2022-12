Oltre 135mila genovesi vivono in una zona a rischio frana: in pericolo un edificio su tre

Genova. Sono più di 135mila i genovesi che convivono con un rischio frana medio, alto o molto alto secondo i dati dell’ultimo rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico in Italia. Significa che il 23,1% della popolazione, quasi un quarto, abita in una zona classificata – nella migliore delle ipotesi – come il costone di via Posalunga, a Borgoratti, che alla vigilia di Natale si è sbriciolato sventrando un palazzo e costringendo a evacuare tutti i condomini.

Sulla mappa dell’Ispra l’area interessata dalla frana del 24 dicembre è di colore arancione, rischio “medio”. In questa fascia, che corrisponde al 32% del territorio comunale, risiedono oltre 271mila persone a Genova, pari al 46,2% della popolazione. A questi vanno aggiunti i 28.486 (il 4,9%) che vivono in una zona a rischio frana “elevato” e i 1.404 che affrontano un rischio “molto elevato”: si tratta di una percentuale minuscola (lo 0,2%) ma in termini assoluti è un numero notevole.

» leggi tutto su www.genova24.it