Genova. È stato operato ieri al braccio il bimbo di sei anni trovato ferito in via Gallardi a Ventimiglia, probabilmente investito da un’auto di cui si ignora, al momento, chi fosse il conducente. Dopo alcuni giorni in cui il piccolo è rimasto stabile, i medici dell’ospedale Gaslini lo hanno operato per ridurre la frattura all’arto superiore, gravemente lesionato.

