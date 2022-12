La parrocchia di Portofino, amministrata dal parroco don Giuseppe Giosso, ha vinto anche in appello contro l’ascensore (i cui lavori non sono mai iniziati) che la famiglia Malacalza voleva realizzare a lato monte della strada 227, in corrispondenza con la chiesa parrocchiale costruita a lato mare della strada.

Nella foto: a sinistra il muro che avrebbe dovuto ospitare l’ascensore (si intravede Villa Malacalza), a destra la chiesa di Divo Martino

