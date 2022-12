Quarantasette volte Alinò: “Nel ’76 quel palo della luce doveva essere rimosso ma la voglia di giocare…”

Il patron del torneo calcistico over 45 “Locanda Alinò”, il professor Pier Giorgio Baudinelli (nella foto con Gianmarco Bartoletti), coglie l’occasione delle festività per ringraziare tutti coloro che nel corso degli anni hanno contribuito a mantenere viva e longeva questa manifestazione sportiva. Iniziato nel settembre del 1976 il Locanda Alinò ha sempre trovato collocazione temporale a fine estate ed ha coinvolto nelle sue 47 edizioni generazioni di sportivi. Ad ospitare da sempre il torneo gli efficienti impianti sportivi dell’Arci Pianazze con la disponibilità, nel corso degli anni, dei suoi mitici e compianti presidenti da Filippo Borrini a Franco Cresci sino all’attuale Mario Arfanotti con il vice Alberto Cappi. Gli incontri sinora disputati hanno superato le quattro cifre per la precisione 1103 e con ben 5.611 reti realizzate. Da menzionare la vittoria in questa edizione della GranFrutta di Sarzana di Mauro Baldassini tornati al successo dopo 11 anni. “Tra i mille aneddoti ce n’è uno antico, addirittura risalente alla prima edizione: il palo della luce vicino al corner…. doveva essere rimosso ma tra un ritardo e l’altro era troppa la voglia di giocare e allora si decise di fasciarlo con materassi e … tutti in campo”, spiega Baudinelli che non manca mai di ricordare tutti gli amici che nel corso degli anni con goliardia e sportività hanno frequentato il campetto a sette dell’Arci Pianazze: “Un particolare pensiero va ad alcune persone speciali scomparse ma sempre vive nei suoi ricordi quali i giornalisti Adriano Cuffini, Fulvio Magi, Paolo Rabajoli, il fotografo Mauro Frascatore e il ristoratore Antonio Canese di Portovenere. Auguri per tutti ed un arrivederci alla edizione 48 sempre al mitico campetto a sette e sempre con lo stesso entusiasmo”.

L’articolo Il Comune di Genova assume: 123 posti a disposizione. Al via maxi concorsi per amministrativi e Polizia Locale proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com