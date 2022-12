Servizio 118, Muzio (FI): “A favore di una centrale unica del Levante ligure”

Genova. “Sul tema del futuro del 118 nel Tigullio occorre trovare un punto d’equilibrio tra il quadro della normativa nazionale, che prevede la presenza di un servizio d’emergenza almeno ogni 600.000 abitanti (e quindi per la Liguria 3), e le esigenze di un territorio complesso come il nostro, in primis dal punto di vista orografico” dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Sanità.

E spiega: “Bisogna perciò lavorare per individuare soluzioni che non depauperino la qualità del servizio ai cittadini, che garantiscano una risposta pronta ed efficace fondata su una conoscenza approfondita del territorio, che tutelino le professionalità maturate sul campo in questi anni”.

