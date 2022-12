Acqua salata Andora, Assoutenti e comitati: “Non pagare le bollette, da Rivieracqua un servizio mai fornito”

Andora. “Sono moltissimi i residenti, i proprietari di seconde case e gli esercenti che in questi giorni stanno ricevendo solleciti e richieste di pagamento delle bollette da parte dell’azienda Rivieracqua, nonostante l’acqua erogata in molte parti di Andora non sia potabile, imbevibile, igienicamente non utilizzabile e soprattutto dannosa per la salute”. Per questi motivi Assoutenti e i Comitati “ancora una volta invitano tutta la popolazione coinvolta a non pagare le bollette per un servizio che non è stato fornito”.

“Si tratta di una calamità, un’emergenza idrica, che per quanto migliorata dalle recenti piogge, sta colpendo migliaia di persone, le quali denunciano una situazione al limite dell’incredibile – proseguono da Assoutenti -. Rivieracqua sta fornendo alla popolazione acqua salata, con schiuma e altissimi livelli di cloro, come testimoniano le foto e la documentazione che i cittadini hanno fatto pervenire a Sabrina Grassa, portavoce del Comitato Acqua-Cara Bolletta, Furio Truzzi, Presidente di Assoutenti e l’Avvocato Giulio Muzio, Consulente legale del Comitato Onda Ligure Consumo e Ambiente, i quali invitano tutti gli andoresi (e non) a non pagare neanche un euro dell’importo delle bollette inviate dalla società messa in mora già ad Ottobre del corrente anno.

