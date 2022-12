Albenga, Roberto Tomatis (Fdi): “Bene la raccolta differenziata, ma in centro storico siringhe abbandonate e frazioni dimenticate”

“Albenga primeggia nella raccolta differenziata, ma nel centro storico si vedono siringhe abbandonate e le frazioni sono dimenticate. Qualcosa non quadra”. Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale ad Albenga, dà un voto di fine anno sulla pulizia della città all’amministrazione comunale.

“E’ da cinque in pagella. Se da un lato in alcune vie principali hanno visto un miglioramento oggettivo del decoro urbano allo stesso modo non si può dire di altre zone come nelle frazioni e del centro storico. Qui la situazione è vistosamente peggiorata”, nota l’esponente di FdI.

