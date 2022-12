Una donna ha deciso di rivolgersi agli agenti del Commissariato di Sarzana raccontando di atti persecutori messi in opera da un giovane con cui ha avuto una relazione di due anni. Avviato il ‘Codice rosso’, è iniziata una delicata e intensa attività di polizia giudiziaria. E sono stati innumerevoli gli episodi persecutori, messaggi telefonici, comportamenti estremi, atteggiamenti provocatori il più delle volte avvenuti in luoghi pubblici che sono stati vagliati dagli agenti. Atti ora alla Procura per le tutte le attività e gli sviluppi del caso.

L’articolo Atti persecutori, donna si rivolge al Commissariato di Sarzana proviene da Citta della Spezia.

