Capodanno a Genova, come cambia la viabilità in centro: chiusure e divieti di sosta

Genova. Rivoluzione del traffico in centro a Genova in vista della serata di Capodanno che vedrà il pubblico delle grandi occasioni per il “concertone” in piazza De Ferrari in diretta su Canale 5. Dopo la lista dei divieti ufficializzata oggi dal Comune (dai botti alle bevande fino allo spray urticante) ecco come cambierà la viabilità nell’area più nevralgica della città.

Già da venerdì 30 settembre scatta il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata in via Meucci e via di Porta Soprana (tra via Meucci e via Petrarca). Dalle 14.00 verrà chiusa al traffico via Petrarca. Contestualmente in via Meucci e in via Porta Soprana è ripristinato il doppio senso di circolazione disciplinato da agenti o semafori per consentire l’accesso veicolare al centro storico.

