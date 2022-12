Carcere di Marassi, detenuto salvato in extremis da un tentato suicidio: la vigilia di Natale aveva rotto il naso a un agente

Genova. Verso le 23.30 di ieri un detenuto di origine sud americana , che alla vigilia di Natale , dopo una perquisizione in cella , e il ritrovamento di un cellulare, aveva aggredito un poliziotto penitenziario provocando la rottura del setto nasale e della spalla con una prognosi di 30 giorni, ha tentato il suicidio , presso la sesta sezione del carcere di Marassi.

E’ stato salvato dagli agenti mentre cercava di impiccarsi con un lenzuolo attaccato alle grate della cella. A dare notizia del salvataggio in extremis il segretario regionale della UIL PA Penitenziari, Fabio Pagani: “Il deteduto aveva ricevuto da poco la convalida d’arresto e 15 giorni di isolamento disciplinare per il comportamento messo in atto nella giornata del 24 Dicembre”. Il Segretario della UIL PA Penitenziari ricorda che “a Marassi sono presenti 700 detenuti a fronte dei 500 posti previsti , una situazione ai limiti della gestibilità che dovrebbe sollecitare i vertici del sistema penitenziario ad adoperarsi fattivamente per la ricerca di soluzioni possibili ed efficaci”.

