Coronavirus, l’epidemiologo: “Ci stiamo avvicinando alla fine della pandemia. Cina? Attenti ma non preoccupati”

Liguria. “Preoccupazione no, attenzione sì”. Così Giancarlo Icardi, direttore dell’unità operativa di igiene dell’ospedale San Martino, commenta gli sviluppi del Covid in Cina mentre oggi nei nostri reparti il virus più impegnativo non è più il Sars-Cov-2 ma quello dell’influenza stagionale. Ieri, considerato il rischio che in Europa si diffondano nuove pericolose varianti, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha disposto il tampone obbligatorio per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina che arrivano o transitano in Italia.

“La Cina – ricorda Icardi – è l’unico Paese del mondo che aveva deciso di perseguire l’obiettivo zero Covid adottando strategie pesanti. Ma di fronte alle sub-varianti di Omicron possiamo mettere tutte le barriere che vogliamo: è difficile azzerare i contagi. Alla luce dell’elevata trasmissibilità di queste varianti, in un territorio con milioni e milioni di persone, senza sapere quanti si sono vaccinati, è ovvio che la soglia di attenzione deve salire. Con una popolazione così suscettibile possono emergere varianti meno virulente ma più cattive. Ecco perché i policy maker hanno preso giustamente la decisione di controllare chi arriva dalla Cina: l’approccio di sanità pubblica si può considerare corretto”.

» leggi tutto su www.ivg.it