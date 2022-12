Dieci regole per “salvare” gli animali da San Silvestro e i botti. I divieti in provincia e i consigli dell’Oipa

Il comparto degli animali domestici in Italia muove miliardi di euro, ma quando si parla di amici a quattro zampe le persone fanno fatica, anzi odiano farne una questione di soldi. E’ un dato di fatto che gli animali da compagnia siano riconosciuti, da chi ci convive, come membri di famiglia garantendo loro dunque tutte le attenzioni che queste circostanze richiedono. Situazioni che periodicamente impongono il rilancio di campagne di sensibilizzazione e decaloghi per difendere gli amici pelosi ai quali, per qualcuno, manca solo la parola.

Ed è proprio nel periodo di San Silvestro che associazioni e cittadini si mobilitano per tutelare gli animali domestici. I rumori forti, i botti in genere creano negli animali stati anche fobici, nel peggiore dei casi si tramutano in fughe e nelle ore successive in appelli per ritrovare i coinquilini pelosi scappati in preda al panico. Su questo tema, ogni anno, l’Organizzazione internazionale protezione animali rinnova il proprio impegno e rilancia un decalogo su come tutelare gli animali domestici la notte di Capodanno.

Proprio in questi giorni sono diversi i Comuni spezzini che hanno vietato l’utilizzo dei botti soprattutto nelle zone dei centri abitati. La Spezia e Sarzana sono tra le amministrazioni che hanno vietato ogni tipologia di botto e a queste si aggiungerà Lerici dove ci sarà un’ordinanza in materia, di cui si attende pubblicazione domani.

Lo scoppio di petardi e quant’altro rappresenta un rischio, soprattutto se avviene in situazioni di affollamento come una piazza. Chi non rispetterà le regole rischia una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 25 euro e un massimo di 500 euro, con entità del pagamento in misura ridotta pari a 50 euro. Di pochi giorni fa anche l’incontro Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a seguito del quale sono stati annunciati controlli agli esercizi pubblici, in forma coordinata, in particolare quelli diretti a sanzionare la vendita e la somministrazione di alcool ai minori, nonché la vendita di fuochi pirotecnici non a norma.

Tornando alla tutela degli animali, il decalogo dell’Oipa offre una serie di spunti. L’Ong ricorda: “Gli animali vanno tenuti il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi. Non vanno lasciati soli, potrebbero avere reazioni incontrollate e ferirsi. Stiamo loro vicini, mostrandoci tranquilli e cercando di distrarli . Non lasciamoli in giardino. Teniamo in casa o in un luogo protetto gli animali che abitualmente vivono fuori per scongiurare il pericolo di fuga. Teniamo alto il volume di radio o televisione, chiudendo le finestre e le persiane “.

“Lasciamo che si rifugino dove preferiscono, anche se si tratta di un luogo che normalmente è loro vietato – aggiungono dall’Organizzazione – . Durante le passeggiate teniamoli al guinzaglio, e non liberiamoli nelle aree per gli animali per evitare fughe dettate dalla paura. Facciamo visitare l’animale da un veterinario comportamentalista affinché valuti la possibilità di una terapia di supporto. Evitiamo soluzioni fai da te somministrando tranquillanti, alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico”.

Oipa conclude: “Organizzate una gita fuori porta per trascorrere il Capodanno in luoghi lontani dai centri urbani e dai rumori forti e improvvisi. Chiediamo al Comune di appartenenza un’ordinanza contro i botti e sensibilizziamo l’opinione pubblica su quanto questi inutili rumori possano essere dannosi per gli animali domestici e selvatici”.

