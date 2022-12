Dopo 50 anni di lavoro i titolari vanno “in pensione”: chiude il ristorante La Posta

Con la discrezione che la sua sala ha offerto per 15 anni e la delicatezza che è sempre stata marchio della sua cucina, si appresta a chiudere i battenti il noto ristorante La Posta, scrigno di prelibatezze e gusto per il bello. La notizia ha colto di sorpresa i clienti occasionali, ma non i più affezionati, e lascerà senza un punto di riferimento i gourmet e la classe dirigente spezzina, categorie che hanno frequentato con assiduità la tavola di Via Don Minzoni.

Carne, pesce e materie prime di grande qualità trattati in maniera impeccabile, secondo le migliori tecniche di cucina ma senza dimenticare la tradizione, per richiamare i palati più fini, convinti dagli abbinamenti con le migliori etichette a disposizione. Opere d’arte a profusione e arredamento di classe per far sentire a proprio agio i notabili della città.

Il motivo della chiusura, epilogo che apre una ferita anche nell’animo di chi ha frequentato La Posta anche solo poche volte, è semplice: il titolare e padrone della sala Claudio Mazzoni e la moglie Alessandra hanno deciso di ritirarsi, dopo anni e anni di lavoro.

