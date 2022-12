E’ morto Pelé, “O Rei” del calcio mondiale aveva 82 anni

Mondo. E’ morto all’ospedale Albert Einstein di San Paolo del Brasile, dove era ricoverato da fine novembre, Pelé, “o Rei” del calcio mondiale. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore.

Edson Arantes do Nascimento era nato a Sao Paolo il 23 ottobre del 1920, è stato uno degli attaccanti e centrocampisti più forti di sempre, il “Calciatore del Secolo” per la Fifa e per l’International Federation of Football History & Statistics nonché Pallone d’oro Fifa del secolo, votato dai precedenti vincitori del Pallone d’oro. Successivamente ha ricevuto, unico calciatore al mondo, il Pallone d’oro Fifa onorario.

