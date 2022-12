Ex Vaccari, HerAmbiente per la messa in sicurezza dei cumuli di terreni contaminati

Nel luglio 2019 il Comune di Santo Stefano si è rivolto alla Regione chiedendo e ottenendo finanziamento per un intervento di messa in sicurezza d’emergenza dei cumuli di terreni contaminati derivanti dalla bonifica della ex Vaccari, cumuli situati lato Via Erta e depositati all’interno di un capannone nell’angolo nordoccidentale del complesso; un intervento da attuarsi attraverso separazione e rimozione dei quantitativi a maggior contaminazione e rischio igienico sanitario. Nel settembre 2021 l’ente, che non è titolare del compendio, della Ceramica ligure in liquidazione, e si sostituisce in danno, ha approvato lo schema della lettera di invito per affidare i lavori, ma “le ditte presenti sul territorio interpellate non si sono rese disponibili alle lavorazioni da eseguire, in quanto le lavorazioni e il conferimento della tipologia di rifiuto da smaltire risulta gravoso soprattutto per l’individuazione di impianto idoneo allo smaltimento del materiale. Per ovviare alle problematiche riscontare in fase di gara si è valutata l’opportunità di rivolgersi a ditte dotate di apparato impiantistico che consenta di trattare anche complesse tipologie di rifiuti, sia solidi, sia liquidi anche attraverso la tecnica del soil washing”, spiega la recente determina con cui l’ente procede ad affidare i lavori alla società HERAmbiente Servizi Industriali, con sede a Bologna, “ditta – prosegue l’atto – che ricopre una posizione di leadership per il trattamento di rifiuti industriali in Italia, specializzata nelle attività di bonifica, la quale offre una copertura su tutte le tipologie di rifiuti grazie all’importante apparato impiantistico, che consente di trattare anche complesse tipologie di rifiuti, sia solidi, sia liquidi”. Per il trattamento delle terre, HERAmbiente, si avvarrà del menzionato soil washing, tecnica di bonifica del terreno contaminato che prevede il recupero della parte pregiata del rifiuto attraverso un processo di separazione fisica dell’inquinante (“un vero e proprio lavaggio (washing) con acqua, soluzioni acquose di tensioattivi, biosurfattanti, oppure con solventi organici”, precisa la determina).

Spesa complessiva pari a circa 149mila euro.

