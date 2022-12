Festival di Sanremo, il Comune conferma l’opzione sugli abbonamenti

Sanremo. La giunta Biancheri torna a esercitare il diritto di prelazione sugli abbonamenti alle serate del Festival di Sanremo. L’atto di indirizzo della giunta comunale, approvato nei giorni scorsi, prevede l’opzione del Comune sul 45% del totale degli abbonamenti disponibili per l’edizione 2023 in programma dal 7 all’11 febbraio.

Gli abbonamenti opzionati verranno ridistribuiti al Casinò di Sanremo, alle strutture alberghiere cittadine per la creazione di pacchetti vacanze dedicati alla settimana della kermesse e ai componenti dell’Amministrazione civica. Nel dettaglio la ripartizione prevede 50 abbonamenti in platea da assegnare al Casinò Municipale, che a sua volta li offre ai propri clienti più facoltosi e affezionati, 117 abbonamenti per gli alberghi, assegnati secondo i criteri di classificazione e posti letto disponibili, quindi un massimo di 12 abbonamenti per sindaco, assessori e del presidente del consiglio comunale e 2 per ogni consigliere. Il termine fissato per le richieste è il 31 dicembre.

