Il sindaco Russo incontra “Il Rosso non è il Nero”: “Organizzare una Vertenza Savona su economia, infrastrutture, sanità e cultura”

Savona. Ieri, mercoledì 28 dicembre, il sindaco di Savona Marco Russo e l’assessore Gabriella Branca hanno incontrato una delegazione dell’associazione “Il Rosso non è il Nero” composta da Donatella Ramello, Sergio Tortarolo, Jacopo Marchisio, Franco Astengo. Durante il confronto è emersa “la necessità di una costante prosecuzione del lavoro d’aggiornamento nel confronto politico- amministrativo”.

“Premesso un giudizio positivo sulla fatica quotidiana portata avanti dal sindaco e della giunta per condurre l’amministrazione della città seguendo quando impostato nell’agenda elettorale – spiegano dall’associazione – la discussione si è incentrata su alcuni punti”. La delegazione del “Rosso non è il Nero” ha presentato la propria proposta di “organizzare una ‘vertenza Savona’ attorno ai temi più stringenti riguardanti l’economia, l’industria, la portualità, le infrastrutture, la sanità, la cultura. Una ‘vertenza Savona’ sostenuta al livello di una ‘comprensorialità allargata’ (dall’area centrale savonese alla Valle Bormida). Una iniziativa di riflessione e di confronto nel corso della quale si possano costruire adeguate istanze progettuali espresse in modo di coinvolgere un ampio spettro d’opinione e di costruzione del consenso tra soggetti di diverso orientamento. La visione da mantenere deve essere quella di una crescita del consenso per la coalizione che governa Savona in vista delle prossime scadenze politiche a partire dalle elezioni regionali 2024”.

