Incendio nella notte all’Hotel Royal di via Pre’: 5 persone ricoverate in ospedale, 2 sono gravi

Genova. Incendio questa notte, per cause in via di accertamento, all”Hotel Royal di via Pré in centro storico. E’ successo poco prima delle 4.30.

Il fuoco ha distrutto una stanza dell’albergo – si tratterebbe della stanza del gestore e tutta la struttura è stato evacuata. Cinque le persone ricoverate in ospedale Due sono state portate al San Martino in codice rosso per intossicazione da monossido di carbonio, due sono state portate in giallo per ustioni lievi al Galliera tra cui un ragazzo di 17 anni e una al villa Scassi.

