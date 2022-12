Meteo Liguria: tempo asciutto e schiarite a ponente, nuvole e precipitazioni a levante

Liguria. L’ondulazione del flusso occidentale favorisce l’ingresso di correnti ancora più umide, accompagnate da piogge, sul settore centro-orientale della nostra regione.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 29 dicembre avremo fin dalle ore notturne molte nubi sul centro-levante con deboli precipitazioni nell’entroterra, tempo asciutto accompagnato da schiarite a ponente. In mattinata piogge intermittenti interesseranno la costa tra genovesato e Tigullio, fenomeni più continui, ed anche a carattere di rovescio, nelle zone interne e sullo spezzino. Non si esclude qualche breve piovasco anche sull’imperiese costiero. Nel pomeriggio ed in serata situazione pressoché invariata sul centro-levante, con piogge che continueranno ad interessare le medesime zone. A ponente generale aumento della nuvolosità, ma senza fenomeni di rilievo associati.

» leggi tutto su www.genova24.it