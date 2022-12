Migrazioni, Branca (Sinistra Italiana): “Le maxi sanzioni per le ONG sono l’ultimo capolavoro del governo”

Italia. “Ieri il Governo ha dato alla luce l’ultimo suo capolavoro nella gestione del tema delle migrazioni e che peraltro costituirebbe solo una parte dell’intero programma. Le misure cosiddette d’urgenza prevedono un nuovo codice di comportamento per le ONG che realizzano il sistema di soccorso in mare. Sono previste pesanti sanzioni amministrative con una certa gradualità: blocco amministrativo alla prima violazione, confisca della nave alla seconda”. Lo dichiara la Presidente nazionale Sinistra Italiana Gabriella Branca.

“Le multe vanno da un minimo di 10 mila a 50 mila euro – proseguono – e ne rispondono in solido il comandante l’armatore e il proprietario della nave. L’obiettivo dichiarato del Ministro dell’Interno è quello di bloccare gli arrivi migratori e la norma più assurda è quella per cui, di fronte a centinaia di imbarcazioni in difficoltà con a bordo donne e bambini, una sola avrebbe diritto al soccorso.

