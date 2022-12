Passaggio delle cariche Aima, l’associazione delle agenzie Immobiliari per supportare il turismo

Alassio. Passaggio delle cariche dopo il primo biennio per Aima “Associazione Immobiliari Alassio”. A presiedere l’Aima è Eduardo Ruggieri, affiancato da Paola Bottiroli nel ruolo di vice. La tesoriera rimane a Mirella Rotondo e il segretario è Paolo Baroschi. Fanno parte del consiglio direttivo come consiglieri Piera Bogliolo, Maurizio Esposito e Pietro Piovanello.

Il nuovo presidente spiega alcuni degli obiettivi che l’associazione si è prefissata negli anni a venire: “Sempre più tutela e valorizzazione del territorio, cercando, in sinergia con le altre associazioni di categoria, di impostare un dialogo costruttivo con le istituzioni, con la Regione per incrementare il settore turistico che non sia strettamente incentrato sulla spiaggia e il mare, ma che si sviluppi anche sull’area collinare che ha un enorme potenziale 365 giorni l’anno”.

» leggi tutto su www.ivg.it