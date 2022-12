Piscina Zanelli Savona, la giunta approva il progetto definitivo del secondo lotto: due nuove vasche scoperte

Savona. Questa mattina, nella seduta di Giunta del Comune di Savona, è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del secondo lotto della piscina comunale Zanelli. Il progetto prevede 2 vasche scoperte, una di 25,00 x 12,50 m con profondità variabile da 1,80 – 3,05 m; una vasca didattica da 12,50 x 6,00 m profondità 0,70 – 0,80 m; spogliatoi autonomi divisi per uomini e donne; un’area coperta direttamente collegata con la hall di ingresso della piscina coperta; un deposito vasca, un pronto soccorso.

“Siamo molto soddisfatti, oggi è un passaggio importante nel cammino per la realizzazione del secondo lotto della Zanelli – dichiara l’Assessore allo sport Francesco Rossello – Da subito la nostra Amministrazione ha ritenuto strategica questa opera che la città sta aspettando da oltre 10 anni. Per questo gli uffici stanno lavorando da mesi con grande impegno per stare dentro i tempi molto stretti che richiedono i bandi del PNRR. Recentemente Savona è stata indicata come prima città d’Italia per la pratica degli sport natatori, per questo è necessario avere strutture moderne e funzionali. Come già sapevamo in sede di partecipazione al finanziamento, l’aumento dei costi rende per ora irrealizzabile una struttura coperta, tuttavia la soluzione progettuale proposta consentirà comunque di avere un impianto all’altezza della situazione”.

» leggi tutto su www.ivg.it