La discussione è avvenuta sull’uso del circuito delle telecamere. Violano la privacy come sostiene la minoranza o garantiscono sicurezza come assicura con vivacità il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco? La replica del sindaco nel corso del Consiglio comunale in corso non è piaciuta a Mauro Mele (Pd) e Isabella De Benedetti (5 Stelle) che per protesta non discuteranno più le pratiche, né annunceranno il loro voto. Limitandosi a votare le pratiche (a favore o contro) con la sola alzata di mano.

