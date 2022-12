Reddito di cittadinanza, Berrino: «M5s dimentica cosa ha votato»

Sanremo. «Le legittime critiche alla manovra finanziaria dovrebbero essere basate sulla verità, invece sul reddito di cittadinanza i suoi fautori hanno detto di tutto e di più, ma purtroppo poche verità. E’ vero, infatti, che questo Governo vuole modificarlo, non cancellarlo. Diminuire lo stanziamento non significa sopprimerlo. Chi lo afferma vuole cavalcare o, ancora peggio, soffiare sul disagio sociale per suscitare dissenso e speriamo non altro». Lo dice il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia del Senato, Giovanni Berrino.

«Come fanno i 5Stelle a sostenere che noi, rendendo la condizionalità più stringente, obbligheremo i percettori ad accettare lavori sottopagati o in nero? Forse dimenticano che loro stessi hanno votato la medesima regola, ossia la condizionalità secca, all’interno del progetto Gol. E dimenticano che nell’unica misura del Pnrr dedicata al lavoro perde il reddito chi rifiuta una proposta formativa e non solo una proposta di lavoro», afferma Berrino e conclude dichiarando: «Invece di aizzare le folle, assumendovi il rischio di esasperare il malcontento, ricordate cosa avete fatto e votato e ricordatelo anche agli italiani».

