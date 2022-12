Il centrosinistra si presenta diviso alle prossime elezioni provinciali, che non vedranno però protagonisti gli spezzini alle urne. Il prossimo 17 gennaio i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni della provincia spezzina eleggeranno i nuovi consiglieri provinciali. Oltre alla lista del centrodestra prossima alla presentazione, saranno presenti quella del terzo polo, quella del Partito democratico e quella della sinistra e delle forze civiche.

“Un raggruppamento che mette al centro del programma l’ambiente, il lavoro, la sanità e la coesione sociale e che ha come candidati amministratori da tempo impegnati nella vita politica istituzionale provinciale – affermano i promotori della lista – e personalità in prima linea su grandi questioni del nostro territorio. Si tratta di: Giorgia Lombardi, consigliera comunale alla Spezia e una delle responsabili del Movimento Palmaria sì Masterplan no, Salvatore Romeo, assessore all’Ambiente del Comune di Arcola, Arianna Bucci, consigliera comunale di Lerici, Saul Carassale, già candidato sindaco e oggi consigliere comunale di Porto Venere, e Luca Marchi, vicesindaco di Castelnuovo Magra e segretario provinciale di Rifondazione comunista.

Una squadra composta da figure capaci e competenti, che garantiscono una rappresentanza territoriale che va dal Comune capoluogo ai Comuni del Golfo e della Val di Magra e che si propongono di portare avanti programmi incentrati principalmente sulla tutela ambientale del territorio provinciale, sulla lotta alle diseguaglianze sociali e sulla difesa dei beni comuni”.

L’articolo Sinistra e civici insieme in una lista per il Consiglio provinciale proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com