Tari Varazze, il sindaco: “L’opposizione basa la propria azione sulla manipolazione, situazione già chiarita”

Varazze. Il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici interviene sulla polemica delle cartelle Tari. “Mi duole constatare – commenta il primo cittadino – che a Varazze la minoranza strumentalizza pur avendo a disposizione notizie certe, anche in situazioni oggettivamente già chiarite, creando solo un inopportuno disservizio per i cittadini. Anche quanto abbiamo subito ieri, a causa di gravi problemi della ditta Advanced Systems che gestisce i tributi e pago PA di molti comuni a livello nazionale, oltre a quello di Varazze, è stato strumentalizzato dall’opposizione”.

“Lo spostamento delle scadenze Tari al 31/1 e al 28/2 – spiega Pierfederici – non è stato deciso perché i bollettini inviati ai contribuenti erano errati ma perché il sistema di Advanced non ne consentiva la lettura essendo stato hackerato. Mi sento di ringraziare l’ufficio tributi ed il Ced del Comune per la pronta azione condotta nella grave situazione presentatasi proprio a fine anno, in un periodo lavorativamente complesso. Terremo comunque aggiornati tutti sulla situazione in essere”.

