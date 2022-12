Savona. Dal consiglio provinciale via libera al contratto di servizio, atto propedeutico per l’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico a Tpl Linea. Il passaggio sarà realtà dal 1 febbraio 2023 e avrà una durata di 10 anni.

La seduta è stata preceduta dall’incontro con le organizzazioni sindacali, convocato dalla Provincia, sul procedimento di affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale e per aggiornarsi sull’iter amministrativo.

