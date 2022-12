Trasporti, Rossetti (PD): “Treni regionali veloci da e per Torino, ok dalla Giunta a tavolo tecnico con associazioni pendolari per risolvere disagi”

Genova. Lo spostamento della fermata dei treni regionali veloce da e per Torino a Genova Principe anziché a Genova Brignole ha creato ai pendolari un disagio insostenibile, in quanto causa quotidianamente ritardi sull’ingresso nei luoghi di lavoro e di studio.

“La stessa Associazione dei pendolari novesi aveva presentato delle proposte concrete per la risoluzione del problema o quantomeno l’attenuazione del disagio, come l’attestamento stabile per i Regionali Veloci da e per Torino al binario 11 (o in subordine in altro binario a Genova Brignole) o modificando alcuni orari” spiega il consigliere Pippo Rossetti in una nota.

