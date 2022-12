Traverso (Siap): “Gli uffici immigrazione liguri rischiano di rimanere in ginocchio a causa degli interinali lasciati a casa”

Liguria. Allarme per gli uffici immigrazione delle questure liguri che “dal 2 gennaio – spiega Roberto Traverso, segretario Nazionale Siap – rischiano di rimanere in ginocchio a causa degli impiegati interinali lasciati a casa”. Per questo il sindacato ha deciso di scrivere ai prefetti ed ai questori della Liguria rilanciando la forte presa di posizione del segretario generale nazionale Giuseppe Tiani.

“Occorre una risposta urgente per scongiurare disservizi sul fronte delicatissimo della gestione dell’immigrazione regolare e per il contrasto dell’immigrazione clandestina – dichiara Traverso – Molti dipendenti somministrati in forza al Ministero dell’Interno da inizio 2023 dovranno restare a casa se le trattative in atto a livello nazionale, per sbloccare la situazione, non daranno un’immediata risposta risolutiva”.

» leggi tutto su www.genova24.it