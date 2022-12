Videosorveglianza, Vezzano si rivolge al ministero per progetto da 84mila euro

Il Comune di Vezzano Ligure intende realizzare il progetto di videosorveglianza ‘Vezzano Sicura’, finalizzato a costituire un sistema integrato di telecamere sul territorio comunale. “Per ragioni di sicurezza pubblica, in particolar modo con localizzazione nelle aree nevralgiche sia del capoluogo che delle frazioni, da una parte, a monitorare le aree e i siti più ‘sensibili’, e dall’altra a monitorare i vari accessi nel territorio comunale attraverso le arterie principali, le Statali n. 1 ‘Aurelia’ e n. 330 , per queste ultime anche con l’ausilio di telecamere lettura targa; in particolar modo l’ausilio delle telecamere è finalizzato al controllo su attività di microcriminalità, reati contro il patrimonio pubblico e attività di spaccio su tutte, oltre a telecamere che consentano di controllare tutti gli accessi ai plessi scolastici, per monitorare eventuali problematiche che sono di interesse per il mondo minorile; inoltre per quanto riguarda il capoluogo il controllo del centro storico è a tutela del patrimonio artistico e storico presente”, spiega la delibera di giunta comunale con cui si approva il progetto, del valore complessivo di 84.530 euro. L’atto autorizza altresì il sindaco a rivolgersi al ministero degli Interni per un cofinanziamento dell’intervento da 59.530 euro (con i restanti 25mila euro a carico dell’ente comunale); lo scorso 21 ottobre il Decreto del ministro dell’Interno di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, poi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 1° dicembre scorso, che ha fissato le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento in materia di videosorveglianza.

