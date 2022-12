Sanremo. Da ieri non si trova più il gallo Poldo (quello cerchiato nella foto), smarrito in località San Bartolomeo, dove vive insieme ad altri animali. I suoi proprietari lo stanno cercando e offrono una ricompensa di 50 euro a chi lo riporterà a casa, in via Ludovico Ariosto a Sanremo. Chi lo vedesse o trovasse può chiamare il seguente recapito telefonico: 351.6680790.

