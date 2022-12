Acqua salata Andora, Assoutenti e i comitati scendono in piazza: il 4 gennaio incontro con i cittadini e raccolta firme

Andora. Facendo seguito all’esortazione rivolta agli andoresi a “non pagare neanche un euro dell’importo delle bollette inviate dalla società Rivieracqua“, Assoutenti, il Comitato Onda Ligure Consumo e Ambiente ed il Comitato Acqua – Cara Bolletta decidono di “scendere attivamente in campo incontrando la popolazione ed organizzando una raccolta firme per il risarcimento dei danni subiti da parte dell’azienda”.

L’Associazione e i Comitati, dunque, scendono in piazza e danno appuntamento agli andoresi per mercoledì 4 gennaio 2023 presso l’isola pedonale di Via Roma ad Andora dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

» leggi tutto su www.ivg.it