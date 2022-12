Alcol, vetro e lattine, stop all’asporto per il fine anno di Lerici

Il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti ha sottoscritto un’ordinanza su alcol, vetro e lattine per l’ultimo dell’anno. Il provvedimento, riferito a titolari o gestori delle attività commerciali e artigianali di beni alimentari e titolari o gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande circoli privati, dispone il divieto di vendita per asporto di alcolici e superalcolici dalle 18.00 di sabato 31 dicembre 2022 alle 3.00 di domenica 1° gennaio 2023; e il divieto della vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine dalle ore 21:00 di sabato 31 dicembre 2022 alle ore 3.00 di domenica 1° gennaio 2023.

