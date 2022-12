Arma di Taggia, «Degrado sulla passeggiata»: la segnalazione di un lettore

Arma di Taggia. Un lettore ci ha scritto per segnalare pubblicamente lo stato di incuria, disordine e pericolosità in cui trova la passeggiata fra Bussana e Arma di Taggia.

«Segnalo un corrimano in ferro lungo 3 metri e alto 1 metro circa divelto a abbandonato sulla ringhiera della passeggiata fra Bussana ed Arma di Taggia. Un bambino arrampicandosi, potrebbe farsi male in quanto il corrimano abbandonato e non fissato gli cadrebbe addosso ribaltandosi», afferma Saul Marziali che conclude dichiarando: «E’ evidente inoltre degrado un po’ ovunque su questa passeggiata che potrebbe essere un punto di forza e simbolo di senso di appartenenza a una comunità civile rispettosa dell’ambiente. Si evince solo abbandono e poca capacità di saper apprezzare e valorizzare il bello, peccato!»

