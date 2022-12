Bimbo ferito a Ventimiglia dà segni di miglioramento: svegliato, riconosce il papà

Ventimiglia. C’è almeno una buona notizia nella vicenda terribile che vede vittima un bimbo di sei anni di Ventimiglia, dal 19 dicembre scorso ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova dove è arrivato in condizioni critiche a causa delle botte prese dall’uomo che chiamava nonno. A riferirla è l’avvocato Maria Gioffrè, legale dei genitori del piccolo: «La notizia positiva è che il bambino sta un po’ meglio, resta in prognosi riservata e in pericolo di vita, ma è stata diminuita la sedazione. Il bambino ha riconosciuto il padre che gli ha chiesto se volesse una carezza e lui ha annuito».

Un papà che accarezza il proprio bimbo, un gesto che dovrebbe essere normale, ma che diventa un miracolo e una benedizione se si pensa a tutto il dolore che il piccolo ha dovuto subire. Subito dopo, i medici dell’ospedale genovese hanno nuovamente sedato il bambino per evitare che si agitasse o soffrisse a causa delle ferite.

» leggi tutto su www.riviera24.it