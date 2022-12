Diano Marina, capodanno in piazza con Gianni Rossi

Diano Marina. “Un capodanno in piazza accompagnato da una festa speciale e non potrebbe essere diversamente”. Queste le parole dello showman Gianni Rossi che torna a realizzare dopo 2 anni di stop la festa per l’ultimo dell’anno in piazza del Comune a Diano Marina. Con Rossi sul palco il divertimento è assicurato, si canterà le più belle e travolgenti canzoni e ballerà dagli anni 70 ad oggi ritmi latini, dance, pop, rock, una festa a tutto tondo.

Ci sarà anche un maxi schermo di 12 metri quadri dove andrà in onda il conto alla rovescia da intonare insieme per il brindisi di mezzanotte. Visto il successo delle serate estive ormai consolidate di Rossi e la voglia di ripartire, la notizia si è divulgata velocemente e si ci aspetta una piazza davvero gremita di gente. L’evento promosso dall’assessorato al Turismo e Manifestazioni vedrà il suo inizio alle ore 22:15 in piazza del Comune.

