Diano Marina, la Giunta accoglie la richiesta di Confcommercio: parcheggio gratuito dal 1 al 31 gennaio su tutto il territorio cittadino

Diano Marina. La Giunta comunale di Diano Marina ha accolto la richiesta avanzata nei giorni scorsi dal neopresidente della Confcommercio del Golfo Dianese Paolo Saglietto, volta ad ottenere il parcheggio gratuito in città. In base a quanto deliberato dalla Giunta presieduta dal sindaco Cristiano Za Garibaldi, dal 1 al 31 gennaio sarà possibile parcheggiare gratuitamente in tutto il territorio cittadino. Gli abbonamenti in vigore verranno prorogati di un mese nella loro validità.

Spiega il sindaco Za Garibaldi: «Abbiamo volentieri accolto la richiesta che ci è stata avanzata dal presidente della Confcommercio Paolo Saglietto, in quanto riteniamo si tratti di un’iniziativa utile per contribuire a dare maggior appeal al pubblico in un periodo che turisticamente non si può certo definire di alta stagione. Ben volentieri la nostra Amministrazione, ancora una volta, si impegna nel sostegno alle attività commerciali, fondamentali per l’economia cittadina. Riteniamo sia inoltre la prosecuzione di una proficua collaborazione con la Confcommercio e l’avvio di un positivo e costruttivo rapporto con il nuovo Direttivo, di recente rinnovato».

