DKD Karate Diano Marina, bilancio di fine anno guardando al futuro

Diano Marina. Bilancio di fine anno per l’associazione sportiva DKD Karate di Diano Marina. “Come di consueto è tempo di ripercorrere quanto realizzato tra risultati, progetti futuri e varie novità messe in opera dalla dirigenza del sodalizio dianese, nell’anno della ripartenza post-covid”, – spiegano dall’Asd -.

“Il 2022, che si è concluso il 17 dicembre con il cambio delle cinture per i piccoli del vivaio verde-nero, per innumerevoli ragioni, è stato l’anno dei grandi cambiamenti, anche per il massiccio turn over di atleti. Infatti proprio a metà stagione si è visto il “rientro alla base” di alcuni ragazzi delle varie categorie, oltre l’innesto delle nuove leve agonistiche, grazie alle quali seguiranno molti dei progetti futuri.

